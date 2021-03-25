Байден збирається балотуватися на другий термін

Президент США Джо Байден заявив про намір знову балотуватися на пост глави США в 2024 році.

Про це він заявив під час своєї першої пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Так мій план полягає в тому, щоб балотуватися на переобрання. Це мої очікування", - сказав 78-річний політик.

На запитання про те, чи очікує він, що йому знову доведеться змагатися за місце в білому домі з Дональдом Трампом, Байден засміявся і сказав: "Я навіть не думаю про це. Я поняття не маю".

46-й президент США Джо Байден був обраний на посаду в листопаді 2020 року. Його опонентом був 74-річний кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

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