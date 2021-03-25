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Байден збирається балотуватися на другий термін

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Байден збирається балотуватися на другий термін
Президент США Джо Байден заявив про намір знову балотуватися на пост глави США в 2024 році.

Про це він заявив під час своєї першої пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Так мій план полягає в тому, щоб балотуватися на переобрання. Це мої очікування", - сказав 78-річний політик.

На запитання про те, чи очікує він, що йому знову доведеться змагатися за місце в білому домі з Дональдом Трампом, Байден засміявся і сказав: "Я навіть не думаю про це. Я поняття не маю".

46-й президент США Джо Байден був обраний на посаду в листопаді 2020 року. Його опонентом був 74-річний кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Байден собирается баллотироваться на второй срок - Цензор.НЕТ 5643
  • саша паламарчук
    Байден собирается баллотироваться на второй срок - Цензор.НЕТ 4023
  • DEDALiu
    Думаю,что беспокоится об этом ему не надо. С ним,или не с ним,(то есть с К. Харрис) демократам обеспечены еще несколько президентских сроков. Ну,а у нас, Майя Санду, в очередной раз отправила в нокдаун додона. Соссиалистов поставили перед выбором,-или они голосуют в парламенте за правительство однопартийца М. Санду,И. Гросу,которое ставило себе цель ОЧИСТИТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ от коррупционеров и воров,или провалить выборы и дать президенту возможность отправить Парламент в отставку,поскольку 23 марта истекли 3 месяца на возможность выбора Парламентом правительства. соССиалисты выбрали бойкот заседания Парламента,что значит провал второй попытки и таким образом представили Президенту возможность объявить досрочные выборы. Скорее всего последует обращение М. Санду в Конституционный Суд,который подтвердит законность роспуска Парламента и наш вражеский Карфаген будет разрушен!
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