Американський суховантаж з армійськими позашляховиками для ЗСУ прибув до Одеси. ФОТО

Суховантаж Ocean Glory під американським прапором зайшов в одеський порт.

Як передає Цензор.НЕТ, за інформацією "Думской", судно доставило в Україну близько 350 тонн військового спорядження, зокрема 35 армійських позашляховиків HMMWV.

Очікується, що розвантаження обладнання триватиме до завтра.

Суховантаж Ocean Glory спеціалізується на військових перевезеннях. Побудований у 2015 році, довжина 171 метр, ширина 25 метрів, дедвейт близько 20 тисяч тонн.

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