Питання постачання води в окупований Крим може бути розглянуто у разі гуманітарної катастрофи, - Кравчук

Україна може розглянути можливість постачання води в окупований Крим у разі виникнення на півострові гуманітарної катастрофи.

Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я завжди робив акцент: не просто давати воду, а якщо станеться, чого я не хотів би, гуманітарна катастрофа в Криму з точки зору забезпечення водою... Тому питання про воду окремо може бути розглянуто у разі гуманітарної катастрофи, а не в плані "дай воду, тому що цього хоче Росія"", — зазначив Кравчук.

Він уточнив, що всю відповідальність за те, що відбувається в Криму, несе Росія, в тому числі в питанні забезпечення водою населення. "Я керуюся міжнародними нормами, а саме: країна, яка окупувала будь-яку територію, несе повну відповідальність за життя людей на цій території. За політику, яку вона там проводить, за стан народу. Це відповідальність окупаційної влади, а не України", — підкреслив очільник української делегації в ТКГ.

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Кравчук пояснив, що навіть якщо доведеться розглядати питання постачання води до Криму, це не означає, що вода буде подаватися відразу. Цьому передуватиме процес переговорів.

"Це не робиться так, що трапилася катастрофа, і відразу відбуваються якісь дії. У всьому світі такий процес виглядає так: обговорюється питання, приймаються рішення на певних умовах, і тільки після цього можна говорити, як і що буде робитися", — додав він.

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