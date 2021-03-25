Головні новини 25 березня: Справа Семенченка і Шевченка, рекорд смертей від коронавірусу

Нові подробиці справи Семенченка і Шевченка, Зеленський затвердив воєнну доктрину, в "Українському виборі" - обшуки, померлих від коронавірусу – щодня більше, - головні новини України 25 березня.

Нова воєнна доктрина України

Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО про нову воєнну доктрину. Вона передбачає, що Україна не намагатиметься досягти воєнного паритету з Росією - економіка не витримає. Замість цього передбачено підтримку балансу і синергії військових і невійськових засобів забезпечення воєнної безпеки.

Байден чекає від Зеленського дій

Представник Держдепу Джордж Кент заявив, що телефонна розмова між главами України та США "має бути підкріплена діями". "Найголовніше - це те, щоб президент Зеленський виконував пріоритети і свої обіцянки, які він дав українському народові - адже саме він його вибрав", - додав він.

Обшуки в "Українському виборі" Медведчука

СБУ прийшла в організацію кума Путіна з обшуками. За версією слідства, "Український вибір" у 2014 році допомагав проводити в Криму незаконний "референдум". А після цього не припинив свою діяльність на півострові. В ОПЗЖ заявили, що обшуки відбулися не в офісі "Української вибору", а в їхньому власному - мовляв, у будівлі розташовані приймальні Медведчука і ще 6 депутатів ОПЗЖ, а ніякого "Українського вибору" там немає.

Тим часом секретар РНБО Данілов заявив, що пальним із заводів дружини Медведчука Оксани Марченко заправляють свої танки найманці РФ.

Справа Семенченка і Шевченка

СБУ розкрила подробиці справи про створення екснардепом Семенченком і агентом НАБУ Шевченком незаконного збройного формування. Семенченко, за даними спецслужби, створив НЗФ, а Шевченко займався його забезпеченням. Всього підозри пред'явлено шести особам, у майбутньому підозрюваних побільшає. Першого з них - колишнього бійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова (Хаммера) суд відправив під домашній арешт. Запобіжний захід для Шевченка розглядатимуть завтра.

Нардеп М'ялик ухилився від сплати податків на 97 млн ​​грн

Прокурори вручили підозру в ухиленні від сплати податків нардепу групи "За майбутнє" Віктору М'ялику. Вдома у нього відбувся обшук. За даними слідства, М'ялик займався будівництвом висоток під Києвом і при цьому не зареєструвався ні як ФОП, ні як юридична особа.

Новий рекорд смертей від COVID-19

За добу померли 362 людини, в лікарні з коронавірусом потрапили 4 838 осіб. У "червоній" зоні, за прогнозами, наступного тижня може опинитися вже половина України.

Прилетіла китайська вакцина

Перша партія вакцини CoronaVac китайського виробника SinoVac прибула в аеропорт "Бориспіль". Її використовуватимуть для планової вакцинації, платно зробити щеплення цією вакциною можливості не буде.

Гнилі продукти для армії

Депутат "Голосу" Бобровська опублікувало фото гнилих і вкритих цвіллю продуктів, які постачають в армію. За її словами, проблема існує давно, а Міноборони відмовляється її вирішувати: мовляв компанія, що постачає неякісну їжу, виграла тендер.

СБУ тролить кримських зрадників

У день професійного свята української спецслужби на кримських радіостанціях прозвучали привітання від "колективу театру на Володимирській" на адресу "колишніх колег з театру на Івана Франка в Сімферополі". "Театр" сленгом спецслужб - це відділення СБУ. "Ми вас не забуваємо. Наша пам'ять не має термінів давності", - передали по радіо кримчанам-зрадникам.