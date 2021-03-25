Цього року відкриємо нове генеральне консульство в Х'юстоні, - посол в США Єльченко

Нове Генеральне консульство України в Сполучених Штатах відкриється в Х'юстоні (штат Техас, США) цього року.

Про це заявив посол України в США Володимир Єльченко під час онлайн-конференції, організованої Американсько-українською діловою радою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.

"Цього року ми відкриємо нове генеральне консульство в Х'юстоні - це повинно було відбутися торік, але через пандемію ми були змушені відкласти це", - підкреслив дипломат.

За його словами, збільшення кількості українських представництв у США направлено на те, щоб займатися потребами наших громадян і бізнесу.

Нагадаємо, в День Соборності, 22 січня, Україна відкрила почесне консульство у Філадельфії - одному з найбільших міст східного узбережжя США.

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