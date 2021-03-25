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Цього року відкриємо нове генеральне консульство в Х'юстоні, - посол в США Єльченко

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Цього року відкриємо нове генеральне консульство в Х'юстоні, - посол в США Єльченко
Нове Генеральне консульство України в Сполучених Штатах відкриється в Х'юстоні (штат Техас, США) цього року.

Про це заявив посол України в США Володимир Єльченко під час онлайн-конференції, організованої Американсько-українською діловою радою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ.

"Цього року ми відкриємо нове генеральне консульство в Х'юстоні - це повинно було відбутися торік, але через пандемію ми були змушені відкласти це", - підкреслив дипломат.

За його словами, збільшення кількості українських представництв у США направлено на те, щоб займатися потребами наших громадян і бізнесу.

Нагадаємо, в День Соборності, 22 січня, Україна відкрила почесне консульство у Філадельфії - одному з найбільших міст східного узбережжя США.

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Топ коментарі

  • Няшка Бармаглот
    В текущем году откроем новое генеральное консульство в Хьюстоне, - посол в США Ельченко - Цензор.НЕТ 9591
  • Гыг с Вами
    ну шоб любой застрявший украинец мох сказать-"Хьюстон,у нас проблема"
  • Krug J
    Это не забота о гражданах Украины, а забота о своём кармане. Вы так суетитесь потому что в Техас сейчас все главные компании США стараются переехать и там пахнет баблишком к которому можно присосаться. В Польше во Вроцлаве уже какой год подряд, где в самом городе и агломирации живёт больше 100000 украинцев и они все вынуждены за 300-600 километров ездить и решать бумажные вопросы в другие консульства. При том, что запись уже забита на месяц в перёд. И после того не можете организовать нормальные условия для людей стоящих в очереди под дождем, снегом и на ветру на морозе их держите. Молчали бы уже.
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