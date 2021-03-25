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Апеляційний суд у Рівному звільнив з-під варти підлітка, засудженого на 6 років за збут наркотиків, і відправив справу до суду першої інстанції

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Рівненський апеляційний суд звільнив з-під варти одинадцятикласника з селища Ратне (Волинська область), якого засудили до шести років колонії за підозрою у збуті канабісу. Також суд скасував вирок і повернув справу на розгляд суду першої інстанції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це передає кореспондентка hromadske із зали суду.

Адвокат засудженого підлітка в апеляційній скарзі просив скасувати вирок і закрити справу, а прокурор ㅡ залишити в силі. Мама підлітка, як законний представник, і сам хлопець підтримали захисника.

Суд, врахувавши думку всіх сторін, повернув справу до суду першої інстанції, а також змінив підлітку запобіжний захід із тримання під вартою на особисте зобов’язання.

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Нагадаємо, що у грудні минулого року 16-річного хлопця засудили до шести років колонії за торгівлю наркотиками. Однак захист юнака стверджує, що на незаконні дії його спровокували правоохоронці.

Апеляційний суд у Рівному звільнив з-під варти підлітка, засудженого на 6 років за збут наркотиків, і відправив справу до суду першої інстанції 01
Апеляційний суд у Рівному звільнив з-під варти підлітка, засудженого на 6 років за збут наркотиків, і відправив справу до суду першої інстанції 02

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Топ коментарі

  • Сергей Вовк 5819cd90
    давно пора легализовать марихуану. Тоже мне, наркотик нашли
  • Мария Орловская 74b98627
    6 лет за травку...Того судью,который вынес такое решение,следовало бы посадить.
  • Dima L
    "Наркотики нельзя но можна водку"
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