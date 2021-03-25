З 26 березня громадський транспорт у Києві зможе перевозити більше пасажирів, - КМДА

У Києві з 26 березня громадським транспортом зможе скористатися більша кількість пасажирів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу".

"Громадський транспорт перевозитиме не тільки сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів - сумарно половину від загальної місткості транспортного засобу. Таке рішення сьогодні ввела своїм рішенням Постійна комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, ліміти на перевезення рухомим складом 50% сидячих місць змінено на 50% від загальної конструктивної пасажиромісткості.

Водночас, у відомстві підкреслюють, що карантин у транспорті залишається, хоча і стає менш суворим.

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