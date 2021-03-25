Медведчук зміг повернутися в політику завдяки нафтовому бізнесу в РФ і зв'язкам з українською владою, - ЗМІ. ФОТО

Після перемоги Революції Гідності кум Путіна Віктор Медведчук втратив вплив і обговорював з дружиною можливість покинути країну. Але за кілька років він зміг не просто повернутися в політику, а й наростити капітали - як політичні, так і фінансові.

Тому, яким чином йому вдалося це зробити, присвячене розслідування журналістів програми "Схеми", інформує Цензор.НЕТ.

27 лютого 2014 року - через 5 днів після втечі Януковича, в день, коли озброєні люди захопили парламент Криму - Медведчук отримав потужне джерело фінансування своєї політичної діяльності. Його дружина, телеведуча Оксана Марченко, разом зі своєю подругою, цивільною дружиною депутата ОПЗЖ Тараса Козака Наталією Лавренюк, купили 42% акцій розташованого в Росії Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Цю частку російський бізнесмен Сергій Кислов продав їм лише за 40 тис. доларів - при тому, що на будівництво заводу витратили близько пів мільярда доларів США. З 2014 року завод приніс Марченко і Лавренюк понад 100 млн доларів.

Нафтопереробний завод, частки в якому Марченко і Лавренюк купили за $40 тис. Він приніс їм понад $100 млн. дивідендів. Паливом з цього заводу, за словами секретаря РНБО Данілова, заправляють танки окупантів.

Крім цього заводу, дружина Медведчука придбала в Росії ще два підприємства – вона володіє нафтовими танкерами компанії "Роузвуд Шиппінг" і "НЗПЗ Трейд", яка видобуває нафту на одному з найбільших нафтогазоносних родовищ в РФ. 50,1% в цій компанії обійшлися Оксані Марченко лише в 758 доларів. "Не тисяч. Просто 758 доларів", - пишуть "Схеми".

Російський бізнесмен, який за безцінь продав Марченко частки в паливному бізнесі

Розвитку паливного бізнесу Медведчука сприяло те, що наприкінці 2016 року зусиллями СБУ, Мінекономрозвитку і митниці було фактично зупинено імпорт скрапленого газу. Його в Україну почала поставляти з Росії компанія Glusko, що належить громадянину Ізраїлю Нісану Мойсеєву. Мойсеєв - не чужа Медведчуку людина: журналісти зафіксували, як кум Путіна в 2016 році обіймав його в аеропорту. Крім цього, за даними "Схем", від дій СБУ на ринку скрапленого газу виграли тоді компанії, що ведуть до корпорації Roshen.

Нісан Мойсеєв - господар Glusco - для Медведчука не чужа людина

"Схеми" стверджують, що Медведчук у 2018 році не раз приїжджав додому до тогочасного глави держави Петра Порошенка. Візити відбувалися під покровом ночі, охорона президента намагалася їх приховати, стверджують журналісти.

Журналісти "Схем" стверджують, що Медведчук у 2018 таємно їздив додому до Порошенка

Пов'язаний Медведчук і з нинішньою владою: глава СБУ Іван Баканов і перший помічник президента Сергій Шефір у 2019-му відпочивали в компанії депутатів "ОПЗЖ" на дні народження соратника Медведчука Григорія Суркіса. А дружина Медведчука Марченко раніше хрестила дитину нардепа "СН" Холодова.

Дружина Медведчука хрестила дитину Холодова

Холодов з дружиною на дні народження пасинка Медведчука Богдана Марченка

Навіть під час карантину, коли небо було "закритим", Медведчук отримав від СБУ і Державіаслужби право безперешкодно літати між Києвом і Ужгородом - таких польотів було як мінімум 16.

Під час карантину Медведчуку дозволили літати в Ужгород

19 лютого РНБО ввів санкції проти Медведчука, Козака, Марченко і Лавренюк. За словами секретаря Ради нацбезпеки Данілова, паливом з "Новошахтинського нафтопереробного заводу" заправляють техніку терористів.

У березні 2021 року, вже після введення санкцій, завод почали модернізувати, щоб виробляти паливо вищої якості.