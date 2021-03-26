Прокурора і слідчого поліції підозрюють в отриманні 5 тис. дол. хабаря, - ДБР. ФОТО

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру прокурору однієї з районних прокуратур Києва та слідчому поліції, які отримали хабар від родичів фігуранта кримінального провадження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що прокурор і слідчий у кримінальному провадженні тиснули на фігуранта і його родичку для отримання 5 тис. доларів. Жінка вмовила правоохоронців знизити розмір хабаря до 3 тис. дол. Частину суми в розмірі 2 тис. дол. поліцейський і прокурор отримали від громадянки у неї вдома, куди неодноразово приходили з "фінансовою" пропозицією.

Прокурору повідомлено про підозру у підбурюванні до надання неправомірної вигоди посадовій особі, яка займає відповідальне становище (ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України) та в пособництві одержання неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України).

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Слідчому повідомлено про підозру у проханні й одержанні неправомірної вигоди посадовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України). Хабарникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Зараз встановлюється можлива причетність до злочину керівників і колег прокурора і поліцейського, зазначили в ДБР.