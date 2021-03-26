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Домовлятимемося з Китаєм про нові постачання COVID-вакцин, - Ляшко

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Домовлятимемося з Китаєм про нові постачання COVID-вакцин, - Ляшко
Україна обговорюватиме питання закупівлі вакцини проти коронавірусу з Китаю. Можливі поставки і вакцини інших виробників із цієї країни.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко після доставки в Україну першої партії вакцини CoronaVac, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ляшко заявив про можливість швидких переговорів на цю тему з посольством Китаю в Україні.

"Проситимемо посольство Китаю, щоб вони сприяли виділенню для України якомога більшої квоти, щоб ми могли купувати й інші вакцини і у великих кількостях", - заявив Ляшко.

Зараз у світі, крім вакцини CoronaVac від Sinovac, використовується китайська COVID-вакцина розробки Sinopharm.

Нагадаємо, 25 березня в Україну доставили 215 тисяч доз вакцини CoronaVac з Китаю. Її тепер відправлять на перевірку, яка триватиме 10 днів.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Myko
    Будем договариваться с Китаем о новых поставках COVID-вакцин, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7142
  • BAG68100
    Ну постебись с того, что даже по твоему мнению ВСЕ аппараты ИВЛ дает только Порошенко!
    Кстати, на его месте я бы так и делал, только для своих. Но он, к сожалению филантроп.
  • irenka ko
    Якби був зараз при владі Порох - у нас був би Pfizer. А так то нехай Зебіли цю кєтайську бормотуху колять, їм все одно па пріколу.
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