Домовлятимемося з Китаєм про нові постачання COVID-вакцин, - Ляшко

Україна обговорюватиме питання закупівлі вакцини проти коронавірусу з Китаю. Можливі поставки і вакцини інших виробників із цієї країни.

Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко після доставки в Україну першої партії вакцини CoronaVac, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Ляшко заявив про можливість швидких переговорів на цю тему з посольством Китаю в Україні.

"Проситимемо посольство Китаю, щоб вони сприяли виділенню для України якомога більшої квоти, щоб ми могли купувати й інші вакцини і у великих кількостях", - заявив Ляшко.

Зараз у світі, крім вакцини CoronaVac від Sinovac, використовується китайська COVID-вакцина розробки Sinopharm.

Нагадаємо, 25 березня в Україну доставили 215 тисяч доз вакцини CoronaVac з Китаю. Її тепер відправлять на перевірку, яка триватиме 10 днів.