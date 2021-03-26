Домовлятимемося з Китаєм про нові постачання COVID-вакцин, - Ляшко
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Україна обговорюватиме питання закупівлі вакцини проти коронавірусу з Китаю. Можливі поставки і вакцини інших виробників із цієї країни.
Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко після доставки в Україну першої партії вакцини CoronaVac, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Ляшко заявив про можливість швидких переговорів на цю тему з посольством Китаю в Україні.
"Проситимемо посольство Китаю, щоб вони сприяли виділенню для України якомога більшої квоти, щоб ми могли купувати й інші вакцини і у великих кількостях", - заявив Ляшко.
Зараз у світі, крім вакцини CoronaVac від Sinovac, використовується китайська COVID-вакцина розробки Sinopharm.
Нагадаємо, 25 березня в Україну доставили 215 тисяч доз вакцини CoronaVac з Китаю. Її тепер відправлять на перевірку, яка триватиме 10 днів.