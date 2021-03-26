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Україна допускає імовірність агресії і розширення конфлікту з боку Росії, - Кравчук

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Україна допускає імовірність агресії і розширення конфлікту з боку Росії, - Кравчук
Україна допускає сценарій розширення російської агресії - і готова дати рішучу відсіч агресору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Дом" сказав глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.

"Ми маємо бути готовими до всього. Я скажу відверто і хочу, щоб мене почули всі: в основному документі Росії про зовнішню політику є такий запис: "Україна була, є і буде в системі стратегічних інтересів Росії". Тобто вони не бачать Україну як окрему державу. Вони бачать Україну як якусь підлеглу територію. Не знаю, може, як губернію. Я навіть не знаю, як вони це розуміють", - сказав Кравчук.

Він зазначив, що в нинішній ситуації потрібно робити висновки з того, що Росія не поважає суверенітет і територіальну цілісність України. Це означає, що від країни-агресора можна очікувати будь-яких дій - "і агресію, і розширення конфлікту".

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"Ми не можемо стверджувати: ні, цього не відбудеться. Якщо така філософія існує (а вона існує й зафіксована в основному стратегічному документі РФ), значить, все може бути. Тому ми маємо бути готовими й до цього. Хочу, щоб всі зрозуміли - Україна готується до будь-яких сценаріїв, зокрема до спроб агресії, розширення агресії. До будь-яких сценаріїв", - заявив керівник української делегації в ТКГ.

Кравчук констатував, що сьогодні Україна "зовсім не та, якою була п'ять-шість років тому": "Я впевнений, якщо Росія ризикне розширити агресію, вона зустріне опір з боку України дуже жорсткий. І не тільки від України. Світова спільнота, про що заявляли багато країн і США зокрема, не дозволить Росії поводитися так, як вона діяла до цього. Ми поставимо Росію в межі міжнародного права".

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • POWER 39709ae8
    Лучшая защита Украины от любого захвата - это стать страной Украина. Чтобы Украинцы - были Украинцами в восприятии исходя из опыта прожитого. Россия никогда не сунется захватывать территорию, где к ней нет никакой лояльности. В Крыму и Донбассе - они долгие годы работали с населением, через агентов и политиков и СМИ и организации и они эти регионы захватили. Там, где нет лояльности, там у них ничего не вышло! Потому Украине нужно становиться Украинской во всем, что окружает в опыте Украинца. И не должно быть в Украине СМИ с не Украинским нарративом, не должно в Украине быть политиков с не Украинским нарративом, тоже по организациям спонсируемым из России, тоже по церковным делам - в Украине должна быть одна Украинская православная церковь, а не две и вторая - это детище ФСБ России для управления массами верующих. Кругом в Украине должно быть все окружающее Украинца Украиной, а не так, что у России свои политики и свои каналы и они Украинцам рассказывают про то, что они часть России, а Украины нету. Россия инвестирует в это огромные деньги во все, это троянская агентурная сеть Кремля и Украина должна ее всю зачистить! Агентура во всех структурах и всех органах и куда не ткни, хоть в культуру, хоть в образование, институты права - суды, вера, СМИ, политики, в Армии много агентуры врага, в СБУ, всюду куда не ткни напичканы агенты России. Так не может быть в независимой стране. Если у России есть эти средства, то она организовывает себе Украинцев, которые должны считать себя россиянами и она их окружает опытом таким, который такое восприятие пост правды делает и вдалбливает это и лож повторенная 100 раз стать должна правдой для них. Если Украина независимая страна, то она должна уничтожить абсолютно все, что делает Украину не Украиной и что впоследствии уничтожает суверенитет. Всех агентов нужно уничтожить и всюду, куда не ткни - должны быть все и вся Украинское! Медведчуки и Ахметовские политики - это чисто часть партии Путина - Единой России. Они должны быть абсолютно все арестованные! Абсолютную зачистку от русской агентуры и это нужно делать методами тоталитарными!
  • Игорь Монахов
    Уберите этого маразматика нах !!! пускай внукам и правнукам рассказывает как он увековечил их Хфамилию ("кравчучка") а не нам насыпает очередной бред, или то что все знают и так.. ...
  • вставай
    Старий софіст. Нічого нового ти не скзав. А хто ж винен, що третій, по силі, ядерний арсенал здали "просто так"?
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