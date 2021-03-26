Сподіваємося, що у квітні поставки індійської вакцини Astra Zeneca відновляться, - Степанов

Глава МОЗ Максим Степанов вважає, що затримка в доставці в Україну з Індії вакцини проти COVID-19 не затягнеться надовго.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов сказав в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

"Ми бачимо, що є відповідна проблема, і відстежуємо ті політичні процеси, які відбуваються в Індії, про те, що вони притримали (вакцини) всім без винятку. Але я думаю, що ця затримка не буде занадто тривалою. Мені здається, що все ж десь на початку квітня ми маємо отримати дозвіл і ... почати отримувати (вакцини з Індії). Я оптимістично на це дивлюся", - розповів Степанов.

Як повідомлялося, у зв'язку зі зростанням захворюваності Індія призупинила експорт вакцини проти коронавірусу розробки Oxford / AstraZeneca - з метою задоволення внутрішнього попиту на препарат.

25 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна використовує всі можливості для отримання від уряду Індії дозволу на експорт вакцини проти коронавірусу.

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