Сподіваємося, що у квітні поставки індійської вакцини Astra Zeneca відновляться, - Степанов
Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов сказав в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".
"Ми бачимо, що є відповідна проблема, і відстежуємо ті політичні процеси, які відбуваються в Індії, про те, що вони притримали (вакцини) всім без винятку. Але я думаю, що ця затримка не буде занадто тривалою. Мені здається, що все ж десь на початку квітня ми маємо отримати дозвіл і ... почати отримувати (вакцини з Індії). Я оптимістично на це дивлюся", - розповів Степанов.
Як повідомлялося, у зв'язку зі зростанням захворюваності Індія призупинила експорт вакцини проти коронавірусу розробки Oxford / AstraZeneca - з метою задоволення внутрішнього попиту на препарат.
25 березня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна використовує всі можливості для отримання від уряду Індії дозволу на експорт вакцини проти коронавірусу.