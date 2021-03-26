Через прагнення РФ і Китаю вплинути на вакцини ми стоїмо перед світовою війною нового типу, - Макрон
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, пише Le Figaro.
"Ми стоїмо перед світовою війною нового типу, перед обличчям атак, а також через прагнення Росії і Китаю вплинути на вакцини. Перед обличчям цього ми маємо бути незалежними", - наголосив він.
За словами Макрона, Європа вже має можливість виробляти власні вакцини: європейські країни перебувають "у процесі створення потенціалу для виробництва вакцин другого покоління".
Зі свого боку наявність різних варіантів дозволить виробити стратегію боротьби з вірусом.
"Вірус продовжуватиме існувати, поширюватися, видозмінюватися, а у нас буде відповідь, яку ми зможемо надати. І зараз ми розвиваємо ці можливості реагувати у нас, у Європі", - зазначив глава Франції.
Нагадаємо, 22 березня в ЄС заявили, що їм "абсолютно не потрібна" COVID-вакцина Sputnik V - у Росії обурилися.