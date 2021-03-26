Найманці РФ за минулу добу вісім разів зривали "тишу" в районі проведення ООС, бойових втрат немає, - штаб

За минулу добу, 25 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ", поблизу селища Світлодарськ, окупанти відкривали вогонь у бік позицій українських захисників з ручних та станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Позиції наших захисників поруч населеного пункту Майорськ окупанти обстріляли з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У межах відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", неподалік населеного пункту Богданівка, російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях захисників України з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Широкиного противник відкривав вогонь у бік українських позицій, застосувавши підствольні гранатомети, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7:00 ранку 26 березня обстрілів не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.