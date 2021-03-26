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200 млн щеплень за 100 днів: Байден збільшив мету з вакцинації населення США

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200 млн щеплень за 100 днів: Байден збільшив мету з вакцинації населення США
Президент США Джо Байден у четвер, 25 березня, заявив, що поставив за мету, щоб у країні зробили 200 млн вакцинацій проти коронавірусу за перші 100 днів його перебування на посаді глави держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"8 грудня я повідомив, що сподіваюся, що людям зроблять 100 мільйонів щеплень за перші сто днів мого президентства. Ми досягли цієї мети минулого тижня, на 42 дні раніше терміну", - заявив Байден під час своєї першої пресконференції в Білому домі з того часу, як він став президентом, передає агентство dpa.

"Сьогодні я ставлю перед собою другу мету. Вона полягає в тому, щоб до моїх 100 днів ввести людям 200 мільйонів доз", - повідомив президент США.

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Як відомо, після повільного старту кампанія вакцинації в США швидко прискорилася. На темпи вплинув вихід на ринок США третьої вакцини дозволеної до використання вакцини Johnson & Johnson, яка складається з однієї дози.

Нині у США щодня вакцинують від двох до трьох мільйонів осіб. Країна належить до тих, які постраждали від пандемії COVID-19 найбільше у світі. Там зафіксовано як найбільше заражень (понад 125 мільйонів), так і найбільше смертей внаслідок хвороби (понад 558 тисяч).

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Greta Kinuo
    а у нас 20 видосиков в неделю, о процветающей инвестиционно-привлекательной стране зебуинов
  • Hanka Panyanka
    ни одна страна в мире при отсутствии вакцин для собственного населения не озабочена тем, чтобы дать возможность и приветствовать завоз вакцин частным бизнесам, потому что собственное население это просто бы не поняло и такая власть не продержалась бы и до вечера..., но Украина здесь может быть впереди всей планеты - у нас население даже не дрогнуло, потому что привыкло, что о нем вспоминают только перед выборами, а в остальное время власти вытирают об него ноги и откровенно считают абсолютными лохами...
  • Антон Куприянов
    Кацап, ты же в курсе как никто другой, что Трамп это клоун из кремлёвского цирка ! ))
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