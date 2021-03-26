Степанов: Ми вітаємо завезення бізнесом вакцин на приватний ринок

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вітає завезення на приватний ринок вакцин, але розповів про нюанси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для того, щоб завезти вакцину, її потрібно спочатку зареєструвати. У нас зараз ухвалений швидкий режим реєстрації для екстреного застосування. Ми вітаємо завезення будь-яким бізнесом на приватний ринок вакцин", - сказав Степанов в ефірі "Народ проти" на телеканалі "Україна24".

За його словами, найближчим часом на приватному ринку у зв'язку із шаленим попитом вакцин деякі країни забороняють експорт своїх вакцин з території, де розташоване їхнє виробництво, попри укладені контракти і сплачені кошти.

"Тому вони продають виключно державам. Ми спілкуємося в постійному режимі з усіма виробниками вакцин, запитуємо про можливість появи їх на приватному ринку", - зазначив Степанов.

Також читайте: Перша партія китайської вакцини CoronaVac компанії Sinovac прибула в "Бориспіль". ФОТО

Міністр також пояснив можливість завезення в Україну кубинської вакцини від Covid-19.

"Треба спочатку подивитися документи, щоб робити висновки", - підсумував Степанов.