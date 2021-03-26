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Степанов: Ми вітаємо завезення бізнесом вакцин на приватний ринок

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Степанов: Ми вітаємо завезення бізнесом вакцин на приватний ринок
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вітає завезення на приватний ринок вакцин, але розповів про нюанси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Для того, щоб завезти вакцину, її потрібно спочатку зареєструвати. У нас зараз ухвалений швидкий режим реєстрації для екстреного застосування. Ми вітаємо завезення будь-яким бізнесом на приватний ринок вакцин", - сказав Степанов в ефірі "Народ проти" на телеканалі "Україна24".

За його словами, найближчим часом на приватному ринку у зв'язку із шаленим попитом вакцин деякі країни забороняють експорт своїх вакцин з території, де розташоване їхнє виробництво, попри укладені контракти і сплачені кошти.

"Тому вони продають виключно державам. Ми спілкуємося в постійному режимі з усіма виробниками вакцин, запитуємо про можливість появи їх на приватному ринку", - зазначив Степанов.

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Міністр також пояснив можливість завезення в Україну кубинської вакцини від Covid-19.

"Треба спочатку подивитися документи, щоб робити висновки", - підсумував Степанов.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Відкривається Клондайк.
  • Cesare Borgia
    В перекладі з канцелярського івриту, фраза стєпанова означає "Спекулянти, хочете наварити бабла? Звертайтесь в ОПУ"
  • Алексей Достоевский
    А ты сучкенок будеш выписывать разрешительные документы и считать откаты?
    Где зеленомордые находят таких уродцев?
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