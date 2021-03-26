Pfizer і BioNTech почали тестування вакцини на дітях віком до 12 років
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Кореспондент", про це в четвер, 25 березня, пише Reuters.
За даними агентства, у випробуваннях препарату візьмуть участь діти віком від шести місяців.
За словами представника Pfizer Шарон Кастільо, перші дози вакцини діти отримали вже в середу, 24 березня. Результати тестування компанія сподівається отримати в другій половині 2021 року.
Pfizer і BioNTech планують спочатку протестувати безпеку своєї вакцини з подвійним уведенням вакцини в трьох різних дозах - 10, 20 і 30 мкг - в дослідженні фази I/II за участю 144 учасників.
Пізніше вони планують розширити дослідження до 4500 учасників на пізній стадії, в якому вони будуть перевіряти безпеку, переносимість та імунну відповідь, створювану вакциною, ймовірно, шляхом вимірювання рівнів антитіл у молодих людей.
Кастільо сказав, що компанії сподіваються отримати дані випробування в другій половині 2021 року.
Вакцина Pfizer/BioNTech була дозволена регулюючими органами США наприкінці грудня для людей у віці 16 років і старші. За даними Центрів США з контролю і профілактики захворювань, станом на ранок середи в США було введено майже 66 мільйонів доз вакцини.
Напередодні стало відомо, що в Києві почали вакцинувати людей старших 80 років.