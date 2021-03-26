Європа зіткнулася з третьою хвилею COVID-19, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн
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Країни ЄС зіткнулися з третьою хвилею пандемії коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ми стоїмо на початку третьої хвилі", - сказала вона на пресконференції в Брюсселі.
Також вона наголосила на важливості в подібній ситуації продовження кампанії з вакцинації населення.
Раніше лідери ЄС вказали на важливість дотримання компаніями термінів поставки вакцин. Вони підтвердили принцип пропорційного розмірам населення країн ЄС розподілу доз препаратів і оцінили епідеміологічну ситуацію як серйозну, зокрема з урахуванням проблем, пов'язаних з різними варіантами коронавірусу.