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Європа зіткнулася з третьою хвилею COVID-19, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

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Європа зіткнулася з третьою хвилею COVID-19, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн
Країни ЄС зіткнулися з третьою хвилею пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми стоїмо на початку третьої хвилі", - сказала вона на пресконференції в Брюсселі.

Також вона наголосила на важливості в подібній ситуації продовження кампанії з вакцинації населення.

Раніше лідери ЄС вказали на важливість дотримання компаніями термінів поставки вакцин. Вони підтвердили принцип пропорційного розмірам населення країн ЄС розподілу доз препаратів і оцінили епідеміологічну ситуацію як серйозну, зокрема з урахуванням проблем, пов'язаних з різними варіантами коронавірусу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз поки не готовий ділитися вакцинами проти COVID-19 з іншими країнами, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • алекс философ
    Ця система продумана до Вас - називається імунітет.
    Ведіть здоровий спосіб життя. Займайтеся фізкультурою і спортом.
  • Валерка Бродяжный 2
    Да хватит уже волны гнать. Вирус хоть об этом знает?
  • алекс философ
    Ну оскільки нові віруси виникають щодня - і тєма благодатна - я думаю, що їм варто подумати про Вічний карантин. Вічний бізнес на людських страхах.
    Профілактика, укріплення імунітету? Нє, на цьому бабла не заробиш. Тільки вакцини, маски і карантин .
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