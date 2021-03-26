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Важкий період з COVID-19 буде до середини квітня, - Степанов

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Важкий період з COVID-19 буде до середини квітня, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спрогнозував важкий період з коронавірусом в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це глава МОЗ заявив в ефірі "Права на владу".

"Думаю, у нас буде такий важкий період до середини квітня - 100%", - зазначив Степанов.

Міністр додав, що якщо говорити про ситуацію в цілому в Україні, то тільки Херсонська область перебуває в "жовтій" зоні карантину, решта областей - або в "помаранчевій", або в "червоній".

За його словами, ситуація в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях вже стабілізувалася: спостерігається зменшення кількості госпіталізацій хворих, зокрема - завдяки карантинним обмеженням.

"Івано-Франківську область ми вже через деякий час за показниками переведемо на "жовтий" рівень епідбезпеки", - підсумував Степанов.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Коли їх повезуть по асфальтованим та освітленим дорогам, вони реготатимуть ще більше.
  • Сергей Шевча
    Тут главное уметь делится, тогда и тобой довольны и ты курточки по 600 тыс можешь покупать.))
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а там полегчает? появятся места в больницах? провакцинируются желающие? откуда такой оптимизм?
    ах да! с мая все выжившие получат подарок от государства - новые цены и тарифы?
    уже ручки чешутся...
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