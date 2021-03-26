Важкий період з COVID-19 буде до середини квітня, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов спрогнозував важкий період з коронавірусом в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це глава МОЗ заявив в ефірі "Права на владу".

"Думаю, у нас буде такий важкий період до середини квітня - 100%", - зазначив Степанов.

Міністр додав, що якщо говорити про ситуацію в цілому в Україні, то тільки Херсонська область перебуває в "жовтій" зоні карантину, решта областей - або в "помаранчевій", або в "червоній".

За його словами, ситуація в Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях вже стабілізувалася: спостерігається зменшення кількості госпіталізацій хворих, зокрема - завдяки карантинним обмеженням.

"Івано-Франківську область ми вже через деякий час за показниками переведемо на "жовтий" рівень епідбезпеки", - підсумував Степанов.

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