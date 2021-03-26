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Ляшко передав сигнал Одеській, Харківській та Запорізькій областям через низькі темпи COVID-вакцинації: Міста-мільйонники не можуть робити так мало щеплень

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Ляшко передав сигнал Одеській, Харківській та Запорізькій областям через низькі темпи COVID-вакцинації: Міста-мільйонники не можуть робити так мало щеплень
Міністерство охорони здоров'я не скрізь задоволене темпами вакцинації проти коронавірусу. Зокрема, мало щеплень роблять в Одеській, Харківській і Запорізькій областях.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, це питання обговорювалося на селекторній нараді за участю міністра охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Друге щеплення від COVID-19 можна робити лише взаємозамінною вакциною, - Ляшко

"Сьогодні хотів би передати сигнал Одеській, Харківській, Запорізькій областях. Міста-мільйонники не можуть проводити таку малу кількість вакцинацій щодня. Це питання буде повторно розглядатися на селекторних нарадах, оскільки в цих містах потрібно нарощувати темпи вакцинації", - заявив Ляшко.

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Ляшко передал сигнал Одесской, Харьковской и Запорожской областям из-за низких темпов COVID-вакцинации: Города-миллионеры не могут делать так мало прививок - Цензор.НЕТ 8777
  • Yakov Yakov
    города послали ляшка.
  • Александр Лихошва
    Сигнал какой, с ракетницы три зелёных ?
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