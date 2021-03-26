В Україні почнуть колоти другу дозу COVID-вакцини в кінці травня: МОЗ гарантує, що щеплення будуть для всіх, - Ляшко
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В Україні планують почати колоти другу дозу вакцини від коронавірусу в 20-х числах травня. Поки українцям вкололи тільки по одній дозі.
Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, МОЗ гарантує, що для цього вакцина буде.
"МОЗ гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто прищепився, буде і в достатній кількості, і доступна. Друге щеплення, ми очікуємо, що вона буде в 20-х числах травня", - заявив він.