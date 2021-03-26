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В Україні почнуть колоти другу дозу COVID-вакцини в кінці травня: МОЗ гарантує, що щеплення будуть для всіх, - Ляшко

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В Україні почнуть колоти другу дозу COVID-вакцини в кінці травня: МОЗ гарантує, що щеплення будуть для всіх, - Ляшко
В Україні планують почати колоти другу дозу вакцини від коронавірусу в 20-х числах травня. Поки українцям вкололи тільки по одній дозі.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, МОЗ гарантує, що для цього вакцина буде.

"МОЗ гарантує, що вакцина для другого щеплення всім, хто прищепився, буде і в достатній кількості, і доступна. Друге щеплення, ми очікуємо, що вона буде в 20-х числах травня", - заявив він.

Також читайте: Друге щеплення від COVID-19 можна робити лише взаємозамінною вакциною, - Ляшко

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Сергій Кулик 2955aac4
    Да!
    За 2 года мы уже много-много-много раз убедились: если слуги чего гарантируют - это 150%!!!
    Верим Великому Ишаку!
  • Василь Худотеплий
    Сара уже начала варить. Сколько не хватает?

    В Украине начнут колоть вторую дозу COVID-вакцины в конце мая: Минздрав гарантирует, что прививки будут для всех, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6778
  • 5 копійок
    Ви хоча б перший раз всіх ширніть. Звіздоболи.
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