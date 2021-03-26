Федоров: "Дія City" забезпечить зростання IТ-сектору на 40-50% щорічно

IT-глобальний драйвер економіки і впізнаваності України у світі "Дія City" забезпечить зростання ІТ-сектору на 40-50% щорічно.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міністерства цифровий трансформації.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров взяв участь у зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і представниками міжнародних бізнес-асоціацій. Обговорювалася подальша співпраця і плани щодо розвитку України.

"Ми з вами – в одній команді. Ми рухаємося в одному напрямку, і в нас єдині цілі – щоб наша країна, Україна, була успішною, і щоб ми могли говорити про наші досягнення та перемоги", – зауважив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він також наголосив, що кожен законодавчий акт має відповідати насамперед інтересам громадян і водночас давати розвиток бізнесу та створювати дійсно привабливі умови для залучення інвестицій.

Михайло Федоров під час зустрічі зауважив, що однією з головних цілей проєкту Дія City є стимулювання розвитку цифрової економіки на наступні 15 років.

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"Наші ініціативи та пропозиції, спрямовані на поліпшення умов роботи для бізнесу — цифровізацію процесів, розвиток IT-індустрії та спеціальний правовий режим Дія City. Завдяки Дія City ми можемо стати справжньою IT-нацією", — прокоментував Михайло Федоров.

Дія City — це спеціальний податковий та правовий режим. IT-спеціалісти, діджитал-маркетологи, спеціалисти з edtech, кіберспорту, дизайнери та всі, хто працюватиме в компаніях-резидентах Дія City, отримають можливість працювати як фрілансери, але при цьому мати соціальні гарантії.

Зокрема, проєкт Дія City дозволить збільшити кількість IT-працівників вдвічі — з 200 до 450 тисяч впродовж 4 років.А також забезпечить зростання ІТ-сектору на 40-50% щороку — сьогодні це 20-30%. Крім того, вдасться збільшити доходи IT-галузі до $16,5 млрд. У 2019 році ця цифра складала $6 млрд.