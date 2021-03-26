У Чернівецькій, Івано-Франківській, Житомирській та Закарпатській областях до 6 квітня продовжили обмеження щодо висадки та посадки пасажирів
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
Так, у Миколаївській області до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде, проте "Укрзалізниця" разом з Міністерством охорони здоров'я уважно стежить за динамікою захворюваності, ситуація може змінитися.
Львівська область: висадка і посадка пасажирів у регіоні не обмежена щонайменше до 30 березня включно, залежно від динаміки розвитку епідеміологічної ситуації в регіоні.
Київ і Київська область: обмежень висадки-посадки немає.
Сумська область: обмежень висадки-посадки немає.
Одеська область: обмежень висадки-посадки немає.
Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, а також висадки-посадки в цих регіонах продовжено до 6 квітня включно.