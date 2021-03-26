Для українців зараз відкриті кордони 104 країн, - Кулеба

Для подорожей українців на цей момент відкрито 104 країни світу, куди можна потрапити за умови дотримання певних правил.

Про це в ході брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз для громадян України відкриті 104 країни. Нагадаю, що 19 лютого на брифінгу таких країн було 95, тобто за місяць ми додали в цей список 9 країн. 104 країни, куди за умови дотримання певних правил, українці можуть зараз потрапити", - зазначив глава МЗС.

За словами Кулеби, свої кордони для українців відкрили Ісландія, Чорногорія, Гаїті, Гайана, Бангладеш і Габон.

"Умови в'їзду, безумовно, можуть включати дотримання протиепідемічних вимог", - додав міністр.

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Крім того, глава МЗС України закликав утриматися від поїздок, якщо на те немає крайньої необхідності, а подорожуючи, дотримуватися максимальних заходів безпеки.