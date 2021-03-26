Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Рейтинг довіри до політиків очолює Володимир Зеленський, якому довіряють 45% опитаних, не довіряють - 52%.
Юлії Тимошенко довіряють 30%, не довіряють – 67%. Петру Порошенку довіряють 25%, не довіряють – 73%. Юрію Бойку довіряють 23%, не довіряють – 59%, не знають його – 14%. Михайлу Саакашвілі довіряють 23%, не довіряють – 61%, не знають його – 11%. Віктору Медведчуку довіряють 15%, не довіряють – 71%, не знають його – 11%.
Прем'єр-міністру України Денису Шмигалю довіряють 15%, не довіряють – 53%, майже третина не чули про такого. Олексію Данилову довіряють 6%, не довіряють – 15%, не знають його – 77%.
Водночас результати опитування показали, що 68% українців вважають, що країна рухається в неправильному напрямі, 23% - у правильному, 9% - не визначилися. Більш оптимістичними в оцінках є молодь, жителі Заходу і Києва, виборці партій "Слуга народу" і "Голос".
Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 23-24 березня 2021 р.