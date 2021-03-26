Препаратом Sinovac Biotech спершу вакцинуватимуть маломобільних громадян, - Ляшко

Вакцина проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech використовуватиметься насамперед для вакцинації маломобільних громадян.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В Україну вчора надійшла інактивована вакцина від компанії Sinovac Biotech, це перші 215 тис. доз вакцини. ...Ця вакцина однодозна, порівняно з тієї, що ми зараз використовуємо, десятидозною, тому ії в першу чергу будуть використовувати на тих платформах і для тих категорій населення, які унеможливлять в подальшому розлив. Зокрема пріоритет буде виділено на маломобільну групу населення похилого віку, мобільні бригади будуть їздити по місцях проживання маломобільних людей і вакцинуватимуть цих людей, а також їх опікунів. Сьогодні ми маємо орієнтовну кількість таких людей 40 тис. У подальшому передбачається також повторне введення вакцини через 20 днів друге щеплення", - розповів Ляшко.

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Раніше анонсувалося, що перша партія вакцин Sinovac Biotech надійде у березні. В першому транші очікувалися 700 тис. доз. Загалом компанія має поставити 1,9 млн доз препарату.

25 березня перша партія китайської вакцини CoronaVac компанії Sinovac прибула в "Бориспіль".

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