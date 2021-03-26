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У лікуванні COVID-19 є дві головні проблеми: призначення антибіотиків у перші дні хвороби і самолікування, - Степанов

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У лікуванні COVID-19 є дві головні проблеми: призначення антибіотиків у перші дні хвороби і самолікування, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, які методи лікування коронавірусу можуть тільки нашкодити.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"У нас дві проблеми. Перша - це іноді недотримання на первинній ланці, починають призначати антибіотики в перший день хвороби, і друге - самолікування, я постійно звертаюся до громадян, що не потрібно цього робити. Бувають кричущі випадки, коли один одному починають призначати дексаметазон на перший і другий день в амбулаторних умовах, думаю, всі лікарі розуміють, і у всіх волосся дибки стає. Таким чином ви просто робите собі дуже погано, це неприпустимо", - наголосив глава МОЗ.

За словами Степанова, антибіотики в перші дні захворювання не мають користі.

"Не слід вживати ліки, які вам не потрібні. Так, треба контролювати свій стан, сатурацію. Що стосується антибіотиків - у перші дні немає ніякої бакфлори, вони виключно впливають на неї", - додав міністр.

Також читайте: Важкий період з COVID-19 буде до середини квітня, - Степанов

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Злий Укр
    Сама головна проблема, це не степаха і вавандер. Головна проблема це ******** нарід, який обрав це ублюдство. А тепер сидить і скаржаться, що вакцина не та і не по тій ціні. Причинно-наслідкові зв'язки у наших людей зовсім відсутні. Навіть коли розжовуєш їм, а все одно не доходе, і основна фраза: "А за кого потрібно було голосувати, за Порошенка?"
  • violator
    говорят победить Ковид очень помогает если закутаться в теплое пальто . только не абы какое а хорошее . тысяч за 620 000 грн.
  • 18c49ed2
    Самая главная проблема в эпидемии ковида -- это тупицы и воры при власти. Все остальное уже следствие.
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