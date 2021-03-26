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За Зеленського готові проголосувати 24,7% громадян України, за Порошенка - 13,9%, за Бойка - 12,6%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

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За Зеленського готові проголосувати 24,7% громадян України, за Порошенка - 13,9%, за Бойка - 12,6%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Президентський рейтинг як і раніше очолює чинний глава держави Володимир Зеленський.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані соціологічного опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Президентський рейтинг очолює В.Зеленський. Якби вибори відбулися найближчим часом то його підтримали б 24,7% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

За Зеленського готові проголосувати 24,7% громадян України, за Порошенка - 13,9%, за Бойка - 12,6%, - опитування Рейтингу 01

За П.Порошенка проголосували б 13,9%, Ю.Бойка - 12,6%, Ю.Тимошенко - 11,8%. І.Смешка підтримують 7,7%, В.Гройсмана - 5,2%, Д.Разумкова - 3,8%, О.Ляшка - 3,7%, Є. Мураєва - 3,7%, А.Гриценка - 3 , 3%, А.Яценюка - 2,8%, О.Тягнибока - 1,6%, К.Рудик - 0,5%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленському довіряють 45% жителів України, не довіряють - 52%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

За Зеленського готові проголосувати 24,7% громадян України, за Порошенка - 13,9%, за Бойка - 12,6%, - опитування Рейтингу 02

Інфографіка: Соціологічна група "Рейтинг"

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 23-24 березня 2021 р.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Oleg Zdyrko
    "Рейтингу" довіряти- себе не поважати!!!
  • Сергей Чернышев 2e466063
    после стольких эпических зашкваров, они все еще готовы голосовать за клована, страна инфантильных идиотов
  • 18c49ed2
    Старая народная примета -- Когда дела у Зели идут ниже плинтуса, сразу появляются очередные рейтинги.
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