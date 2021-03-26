Права українців на землю в окупованому Криму будуть відновлені після деокупації, - Кулеба

Дуже важливо, щоб власники земельних ділянок зберігали всі документи, які підтверджують право їхньої власності, і будь-які документи, які буде нав'язувати їм РФ натомість.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ході брифінгу заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Міністерство закордонних справ відразу зробило заяву з приводу цього нікчемного указу російського президента. Він є продовженням політики утисків і витіснення громадян України з окупованого півострова з паралельною - давайте будемо відвертими - русифікацією Криму", - сказав глава МЗС України.

Він наголосив, що всі такі спроби витіснення є "завідомо провальними".

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"Що не робила б Росія, Крим все одно повернеться, і всі акти, які були прийняті РФ за роки окупації, просто зникнуть в історії. Права законних власників на земельні ділянки будуть, безумовно, відновлені після відновлення суверенітету нашої держави в Криму", - зазначив Кулеба.

За його словами, наразі дуже важливо, щоб власники земельних ділянок зберігали всі документи, які підтверджують право їх власності, і будь-які документи, які нав'язуватиме їм РФ взамін.

Окрім того, Кулеба додав, що питання позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму додано до переліку питань, які будуть у фокусі уваги "Кримської платформи".

"Одномоментного рішення для цієї проблеми немає, але рішення буде обов'язково знайдено і всі права будуть відновлені", - запевнив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін заборонив українцям володіти землею в окупованому Криму.

В Європейському Союзі засуджують набуття чинності указу президента Росії Володимира Путіна про позбавлення українців права володіти землею в окупованому Криму.