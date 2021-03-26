Усі дози вакцини Covishield (AstraZeneca) будуть використані лише для першого щеплення проти COVID-19, - Ляшко

Усі 500 тисяч доз вакцини індійського виробництва Covishield (AstraZeneca), які прибули в Україну в складі першої партії наприкінці лютого, використовуватимуться лише для першого щеплення.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко на пресбрифінгу в Києві у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Через зміну стратегії використання першої партії вакцини Covishield усі 500 тисяч доз будуть використані для першого щеплення проти COVID-19. Для повторного щеплення використовуватимуть вакцину Covishield із наступних постачань. Згідно з оновленим планом, друге щеплення робитимуть не раніше 20-х чисел травня", - зазначив Ляшко.

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Як повідомлялося раніше, перша партія у 500 тисяч доз вакцини Oxford/AstraZeneca (Covishield) була доставлена до України уранці 23 лютого.

Уже 25 лютого в Україні розпочалася вакцинація медпрацівників. Крім них, вакцинувалися також міністр охорони здоров'я Максим Степанов та президент України Володимир Зеленський.

Препарат Oxford/AstraZeneca виготовляється на потужностях Serum Institute (Індія) і має локальну (торговельну) назву Covishield. Для екстреного застосування в Україні його зареєстрували у понеділок, 22 лютого.

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Україна отримала підтвердження про постачання в межах механізму COVAX 2,2-3,7 млн доз вакцин Oxford/AstraZeneca у I-II кварталі 2021 року. Крім того, ця вакцина буде закуплена за державні кошти безпосередньо у виробників.

Україна також підписала додаткові прямі контракти на постачання вакцини від COVID-19, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Велика Британія-Швеція) і NovaVax (США) і виготовлені на потужностях Serum Institute (Індія).

25 березня до України також прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac, яку виробляє Sinovac Biotech.