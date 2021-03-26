26% жителів України підтримують запровадження локдауну по всій країні, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Так, на сьогодні такої думки дотримуються 68% опитаних (на початку березня - 37%). 22% вважають, що рівень не змінився, тільки 5% кажуть, що він зменшився.
Крім того, 61% опитаних громадян підтримують запровадження "жорсткого" карантину в разі зростання рівня захворюваності на коронавірус (на початку березня - 56%). 37% - протилежної думки.
Водночас 68% громадян виступають за запровадження "жорсткого" карантину лише в тих регіонах, де ситуація із захворюваністю є небезпечною, 26% - за локдаун на всій території України.
Інфографіка: Соцгрупа "Рейтинг"
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 23-24 березня 2021 р.