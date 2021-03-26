26% жителів України підтримують запровадження локдауну по всій країні, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Від початку місяця різко збільшилася кількість тих, хто вважає, що рівень захворюваності на коронавірус зростає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Так, на сьогодні такої думки дотримуються 68% опитаних (на початку березня - 37%). 22% вважають, що рівень не змінився, тільки 5% кажуть, що він зменшився.

Крім того, 61% опитаних громадян підтримують запровадження "жорсткого" карантину в разі зростання рівня захворюваності на коронавірус (на початку березня - 56%). 37% - протилежної думки.

Водночас 68% громадян виступають за запровадження "жорсткого" карантину лише в тих регіонах, де ситуація із захворюваністю є небезпечною, 26% - за локдаун на всій території України.

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Інфографіка: Соцгрупа "Рейтинг"

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 23-24 березня 2021 р.