Денонсація "харківських угод" - це символічна дія, але необхідна, - "слуга народу" Монастирський

Денонсація "харківський угод" необхідна, щоб не було закріплено якихось домовленостей, які можна було б підняти і сказати: дивіться, а у вас ось тут ця співпраця документами передбачена.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив глава Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, нардеп "Слуги народу" Денис Монастирський.

Парламентарій нагадав, що в 2015 році було скасовано цілу низку нормативно-правових актів, які стосувалися саме співпраці з Росією.

"Ми недавно, до речі, обговорювали один з таких скасованих законів, коли були в Хмельницькій області. Заїжджали на атомну електростанцію, де вирішувалося питання добудови 3 і 4 енергоблоків. Незадовго до війни Верховна Рада прийняла закон, яким було визначено, що там будуть встановлені реактори російського виробництва. Ясна річ, що після того, що сталося в 2014 році це було апріорі неможливо. Ніхто б їх не встановлював. Але закон був все одно скасований в 2015 році ", - пояснив Монастирський.

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За словами нардепа, денонсація "харківських угод" - це радше символічна дія в нинішніх умовах.

"Але це потрібно робити, щоб не було закріплено якихось домовленостей, які можна було б підняти і сказати: дивіться, а у вас ось тут ця співпраця документами передбачена. Показати за документами, навіть якщо фактично її немає", - додав "слуга народу".

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Нагадаємо, 12 березня Служба безпеки України порушила кримінальну справу за підготовку, підписання та ратифікацію "харківських угод". Розслідування почали за фактом державної зради. Раніше Рада нацбезпеки та оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації "харківських угод" українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Також СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію "харківських угод".

16 березня слідчі Головного слідчого управління СБУ провели обшуки в ВР, РНБО, МЗС і Кабміні. При цьому виявлено документи, що свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання і прийняття "харківських угод" усвідомлювало їх наслідки.