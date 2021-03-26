Правового рішення про розпуск КС немає, крім добровільного складання повноважень суддями, - "слуга народу" Монастирський

Президент із першого дня пропонував прийняти рішення, визнати повноваження суддів Конституційного Суду припиненими. Але разом з вирішенням цього питання зараз може створитися прецедент для майбутнього.

Глава Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, нардеп "Слуги народу" Денис Монастирський в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів, що в питанні КС є межа між законним шляхом і політичною доцільністю.

За словами парламентарія, довіри до КС немає.

"Але правового рішення, крім добровільного складання повноважень суддями Конституційного Суду, - теж немає. Є політичне рішення. Його пропонував президент з першого дня. Прийняти рішення, визнати повноваження суддів КС припиненими. Але ми розуміємо, що разом з вирішенням цього питання зараз ми можемо створити прецедент для майбутнього. Ми говоримо про те, що це можна буде зробити і в разі, коли не буде такої кризи, як зараз, а просто тому, що буде політична доцільність. Якраз таки тут межа між законним шляхом і політичною доцільністю є в тому, що ми повинні домогтися зміни складу суду, оновлення його на конкурсних засадах, але ми не повинні зруйнувати інституцію", - пояснив Монастирський.

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У той же час, нардеп зазначив, що такий шлях довше і в сотні разів складніше, ніж політичне рішення.

"Але він зберігає цю інституцію, яка потрібна Україні і кожному громадянину, тому що, наприклад, інститут конституційної скарги дав право кожному звернутися з приводу питань, які виникають. І цей інститут зараз дуже активно працює. Про нього мало хто говорить, але там багато скарг розглядаються і щодо них приймаються дуже вагомі рішення", - додав Монастирський.

"Слуга народу" зазначив, що президент займає більш радикальну позицію щодо КС.

"Тому і подав законопроєкт, що посилює відповідальність за брехню в деклараціях. Тому я б не називав це напівзаходами. Це поступальний процес. Перший крок був зроблений для того, щоб повернути кримінальну відповідальність і право НАЗК перевіряти декларації", - сказав Монастирський.

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