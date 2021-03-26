Офіс Генпрокурора повідомив заступнику командувача ЧФ РФ про підозру в підбурюванні українських військових до держзради під час окупації Криму

Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру контрадміралу заступнику командувача Чорноморського флоту військово-морського флоту Збройних сил РФ у пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, підбурюванні до вчинення державної зради і пособництві у веденні агресивної війни.

Як повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора, під час досудового розслідування встановлено, що 20-25 березня 2014 року під час активної фази окупації Криму підозрюваний відкрито підбурював військовослужбовців і керівний склад штабу Командування ВМС ЗС України до вчинення державної зради, передає Цензор.НЕТ.

"При цьому він обіцяв миттєве підвищення зарплат та кар’єрне зростання, а також погрожував застосуванням військовослужбовцями ЗС РФ фізичного насильства та зброї. Окрім того, заступник командувача флоту проводив "допити" захоплених українських офіцерів, які утримувалися на гауптвахті ЧФ РФ, підбурюючи їх до державної зради", - йдеться в повідомленні.

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Досудове розслідування здійснюється слідчими Головного слідчого управління СБУ.