У Києві зростає смертність через COVID-19: за останній тиждень померло 220 осіб, за добу - 37, - Кличко. КАРТА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Ситуація не поліпшується. Кількість хворих не зменшується", - повідомив він
Так, захворіли: 650 жінок віком від 18 до 96 років і 28 дівчаток від одного до 17 років. А також 461 чоловік віком від 19 до 92 років і 25 хлопчиків від восьми місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, 15 медиків.
Також зафіксовано 37 летальних випадків від вірусу - 19 жінок і 18 чоловіків (всього 3235).
За добу госпіталізовано 112 хворих COVID-19, 675 осіб госпіталізували з підозрою на коронавірус.
У той же час 431 особа подолала коронавірус (всього 104 153).
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (250), Дніпровському (205) і в Деснянському (202) районах.
"З огляду на значну кількість пацієнтів у важкому стані і ускладнений перебіг хвороби, зросла останнім часом і смертність від вірусу. Тільки за останній тиждень в Києві від коронавірусу померли 220 осіб. Наймолодшому з них був 31 рік. Найстаршим двом жінкам по 95 років" , - додав він.