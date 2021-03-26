Необхідну кількість підписів за позачергове засідання Ради зібрано, - "слуга народу" Кравчук

Народні депутати зібрали необхідну кількість підписів, щоб ініціювати проведення позачергового пленарного засідання Верховної Ради.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Необхідну кількість підписів для того, щоб скликати позачергове засідання, зібрано. Найближчим часом вони будуть передані в апарат ВР", - сказала "слуга народу".

При цьому Кравчук зазначила, що парламентарі пропонують розглянути шість питань під час цього позачергового засідання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада планує провести два позачергові засідання 30 березня, одне з них ініціює президент України Володимир Зеленський.

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