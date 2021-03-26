Кулеба представив першу Стратегію публічної дипломатії МЗС України і назвав сім її напрямів

Міністерство закордонних справ вперше в історії України розробило і затвердило комунікаційну стратегію і Стратегію публічної дипломатії.

Обидва документи затверджено рішенням Колегії МЗС від 24 березня 2021 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу українського МЗС.

"Стратегія публічної дипломатії вперше в історії затверджена в нашій державі. Вперше в єдиному документі систематизовано що, кому, коли і як Україна говорить про себе у світі: ключові меседжі, аудиторії, формати та канали комунікацій. Тепер зміцнення репутації України в світі буде не точковим, а системним, послідовним та цілісним", - заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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Стратегія встановлює чіткі та вимірювані цілі та завдання на 2021-2025 роки та визначає сім ключових напрямів публічної дипломатії:

- культурна

- експертна

- економічна

- кулінарна

- цифрова

- науково-освітня

- спортивна

Крім того, міністр назвав п’ять принципів публічної дипломатії, визначених у Стратегії:

- Проєктний менеджмент, який ставить чіткі цілі, переналаштовує робоче мислення на досягнення вимірюваних і відчутних результатів.

- Інноваційність, яка дозволяє використовувати найсучасніші способи просування інтересів України у світі та зміцнення її репутації.

- Повага до культурного розмаїття, яка враховує всі культурні особливості різних народів світу.

- Людиноцентричність, яка покладає в основу діяльності інтереси людини.

- Відповідальність, яка передбачає повагу до національного та іноземного законодавства, міжнародного права, загальновизнаних етичних норм.

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За словами Кулеби, в основі стратегії залишається національний бренд Ukraine Now для збереження сталості стратегічних комунікацій держави.

Глава МЗС підкреслив, що ефективна публічна дипломатія потребує взаємодії всіх причетних державних органів, а також неурядових організацій: "МЗС є рушійною силою та координуючим органом у сфері публічної дипломатії. Стратегія передбачає, що через систему посольств та консульств України за кордоном, а також мережу контактів у світі Україна просуває вигідні їй наративи, виступає єдиним голосом. Водночас, я заохочую всіх інших суб’єктів публічної дипломатії активно долучатися, об’єднувати зусилля у просуванні інтересів України в світі".

Міністр також повідомив про ухвалення Комунікаційної стратегії МЗС України: "Цей документ побудований за принципом вивчених нами уроків. Це не абстрактний, а цілком прикладний документ на основі реального життя. Стратегія створює злагоджену, чітку та дієву систему зовнішньої і внутрішньої комунікації міністерства для досягнення стратегічних цілей МЗС".

Комунікаційна стратегія визначає пріоритетність цифрових та дистанційних комунікацій, формує сталі процедури планування, реалізації та оцінки ефективності комунікацій, які мають бути гнучкими, але водночас не відходити від засад зовнішньої політики України, формулює алгоритми дій працівників дипломатичної служби у різних комунікаційних ситуаціях.

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Стратегія публічної дипломатії та Комунікаційна стратегія безпосередньо пов’язані, і тому були ухвалені в одному пакеті.

"Обидві стратегії - це нова якість стратегічного управління в МЗС. Ми працювали над ними майже рік, проводили широкі консультації з органами державної влади та експертами, як національними, так і міжнародними, і нам вдалося створити справді грунтовні документи", - додав міністр.

Розробка Комунікаційної стратегії та Стратегії публічної дипломатії стала можливою завдяки підтримці експертів Групи кризового управління ПРООН в Україні при МЗС України.

Стратегії доступні для ознайомлення на сайті МЗС України: https://mfa.gov.ua/pro-ministerstvo/strategiyi-mzs