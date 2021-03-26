Двомісячна дитина померла від COVID-19 на Донеччині, - ОДА
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У Донецькій області від COVID-19 померла двомісячна дитина. Громадян просять дотримуватися карантинних та протиепідемічних рекомендацій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив глава Донецької ОДА Павло Кириленко.
"Протягом останніх декількох днів коронавірусна хвороба забрала ще 15 життів у Донецькій області, в тому числі - життя двомісячної дитини", - йдеться в повідомленні.
За словами Кириленка, крім вакцинації, єдиний спосіб уповільнити поширення хвороби - дотримуватися карантину і протиепідемічних рекомендацій МОЗ.