У столичних лікарнях перебувають 4252 пацієнти з коронавірусом 2700 з них - у важкому стані, - Кличко

Станом на п'ятницю, 26 березня, в київських лікарнях проходять лікування 4252 пацієнти з коронавірусом, з яких 2700 осіб перебувають у важкому стані.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Київської міської адміністрації.

"Сьогодні в лікарнях міста – найбільша кількість хворих від початку пандемії. Ускладнився і перебіг хвороби. У нас все більше хворих, які перебувають у важкому стані, тих, хто потребує кисневої підтримки. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4252 хворих на коронавірус. Із них 41 дитина. 2700 пацієнтів – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 3488 людей. Під апаратами ШВЛ – 60 хворих", - цитує Кличка його пресслужба.

Читайте також: Двомісячна дитина померла від COVID-19 на Донеччині, - ОДА

Мер уточнив, що нині заповненість ліжок у комунальних медзакладах Києва становить майже 77 відсотків.

Водночас, за словами мера, столиця минулого тижня перевищила епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ – на 22 відсотки.

"Це теж впливає на заповненість міських лікарень. Адже хворі на грип та ГРВІ також потребують уваги і допомоги лікарів", – зауважив Кличко.

Також читайте: У Києві зростає смертність через COVID-19: за останній тиждень померло 220 осіб, за добу - 37, - Кличко. КАРТА