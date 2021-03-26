"Шантажувати людей і міську владу - неприйнятно!" - Кличко про наміри маршрутників підняти ціни на проїзд

Столична влада останні шість років не регулює встановлення тарифів на перевезення в приватних маршрутках. А заяви приватних перевізників про підвищення вартості проїзду - шантаж людей і міської влади.

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу в п'ятницю 26 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт Київської міської адміністрації.

"Щодо намірів перевізників підвищити тариф на перевезення, то нагадаю: міська влада останніх шість років не регулює встановлення тарифів на перевезення в приватних маршрутках. Приватні перевізники готують обґрунтування і попереджають за 7 днів організатора перевезень (Департамент транспортної інфраструктури КМДА) і пасажирів. Обґрунтованість тарифу перевіряють контролюючі органи. В тому числі, і Антимонопольний комітет. А намір Асоціації перевізників звернутися до влади столиці офіційно заборонити роботу маршруток я вже коментував і ще раз скажу: це маніпуляція! Приватні маршрутки – це транспорт приватних перевізників. Вони повинні вирішувати працювати їм чи ні. Я розумію, що зараз складно всьому бізнесу. Криза зачепила всі його сфери. Але шантажувати людей і міську владу – це неприйнятно!" – підкреслив Віталій Кличко.

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Мер столиці також звернувся до киян.

"Із запровадженням суворих обмежень ми бачимо, які черги на зупинках громадського транспорту. Ті, кому не треба їхати на роботу чи в невідкладних справах, залишайтеся вдома. Не користуйтеся громадським транспортом! Дайте можливість доїхати на роботу тим киянам, які забезпечують діяльність критично важливих сфер міста. Бо, виходить, що в нас локдаун, зачинені заклади, установи – а люди штурмують транспорт. Куди вони всі їдуть?" – наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що сьогодні увесь громадський комунальний транспорт працює на маршрутах. Із наземного транспорту це – 1131 одиниця рухомого складу. Тролейбуси, автобуси, трамваї. Працює і метро.

"Але – підкреслю – транспорт не зупиняли виключно для того, щоб пасажири, яким потрібно їхати на роботу, які працюють в сферах життєзабезпечення міста, могли на неї дістатися", – сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше Асоціація перевізників Києва та Київської області заявила про намір просити владу столиці офіційно заборонити роботу маршруток, щоб не збанкрутувати. Також глава "Асоціації перевізників Києва та Київської області" Ігор Мойсеєнко заявив, що в суботу 27 березня приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду з 8 до 10 грн.