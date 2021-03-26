Антикорупційний суд призначив ексзаступниці голови правління ПриватБанку Шмальченко 50 млн грн застави
Відповідне рішення сьогодні ухвалила суддя ВАКС, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
На підозрювану, разом з тим, поклали такі зобов'язання:
- прибувати до органу досудового слідства, прокурора, судді та суду за першою вимогою;
- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу;
- повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками;
- здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.
"Клопотання прокурорів задовольнити частково. Обрати підозрюваній Людмилі Шмальченко запобіжний захід у вигляді 22 027 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 50 мільйонів 1 тисячу 290 гривень", - заявила суддя.
Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо" писав про те, що колишній заступник голови правління "ПриватБанку" Володимир Яценко ввечері 22 лютого і впродовж дня 23 лютого переписав на цивільну дружину і дочку десятки мільйонів гривень, якими володів через частки в компаніях.
Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.
15 березня 2021 року Венедіктова підписала ще три підозри ексчиновникам "ПриватБанку".