Семенченко дає свідчення на Коломойського, - Данилюк

Свідчення Семена Семенченка можуть стати підставою для відкриття нових кримінальних проваджень і для санкцій РНБО проти Ігоря Коломойського.

Таку впевненість висловив у Facebook ексглава Мінфіну, колишній секретар Ради національної безпеки і оборони і ексрадник Зеленського Олександр Данилюк, інформує Цензор.НЕТ.

"За моєю інформацією, Семенченко дає свідчення на Коломойського. Зв'язок між ними ні для кого не є секретом. Для Коломойського це може означати і нові кримінальні справи, і підстави для санкцій РНБО ... Цікаво, чи є політична воля йти цим шляхом?" - заявив Данилюк.

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Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. В СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.