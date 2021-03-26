У віковій групі "70+" від COVID-19 вмирає кожен 10-й із тих, хто підхопив вірус, - ЦГЗ

У віковій групі "70+" від COVID-19 вмирає кожен 10-й з тих, хто підхопив вірус. Найчастіше життя людей віком від 70 років забирають хвороби серця і онкологія.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в Центрі громадського здоров'я.

"В Україні найчастіше життя людей віком від 70-ти років забирають хвороби серця та онкологія. Сьогодні до переліку хвороб, які наражають людей старшого віку на смертельну небезпеку, додався коронавірус. У віковій групі 70+ від Covid-19 помирає кожен 10-й з тих, хто підхопив вірус. Тому вакцинація такої вразливої категорії людей є просто життєвою необхідністю", - сказано в повідомленні ЦГЗ.

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За даними Державної служби статистики України у 2019 році померло 351 752 особи віком 70 років та старше.

Більшість з них померли від неінфекційних хвороб.

Основними причинами смерті у людей віком від 70 років є:

1️⃣Ішемічна хвороба серця (наприклад, інфаркти, стенокардія, раптова зупинка серця) - 61,2% у структурі всіх смертей.

2️⃣Цереброваскулярні хвороби (інсульти та інші) - 17%.

3️⃣Злоякісні новоутворення (онкозахворювання) - 9,3%.

4️⃣Інші хвороби системи кровообігу (наприклад, варикози, гіпертонічна хвороба, атеросклероз, тромбози) - 5,1%.

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"У 2020 році до вказаних причин додався COVID-19. Із загальної кількості смертей, спричинених цим недугом, майже половина припадає на осіб віком від 70 років. І найгірше те, що вона зростає. При тому, що на осіб старше 70 років припадає лише десята частина усіх підтверджених випадків, летальність у цій групі складає 10%. Тобто, помирає кожен 10-й з тих, хто захворів. Знизити вірогідність фатального впливу коронавірусу на вже наявні хвороби у людей старшого віку може вакцинація. Вона розвиває імунітет до COVID-19 та має полегшити перебіг хвороби у разі зараження", - наголосили в ЦГЗ.

Нагадаємо, в п'ятницю, 26 березня заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцина проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech буде використовуватися насамперед для вакцинації маломобільних громадян. Зокрема в пріоритеті будуть маломобільні групи літнього населення. Мобільні бригади їздитимуть по місцях проживання маломобільних людей і вакцинуватимуть цих людей, а також їхніх опікунів.