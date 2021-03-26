У віковій групі "70+" від COVID-19 вмирає кожен 10-й із тих, хто підхопив вірус, - ЦГЗ
Про це Цензор.НЕТ повідомили в Центрі громадського здоров'я.
"В Україні найчастіше життя людей віком від 70-ти років забирають хвороби серця та онкологія. Сьогодні до переліку хвороб, які наражають людей старшого віку на смертельну небезпеку, додався коронавірус. У віковій групі 70+ від Covid-19 помирає кожен 10-й з тих, хто підхопив вірус. Тому вакцинація такої вразливої категорії людей є просто життєвою необхідністю", - сказано в повідомленні ЦГЗ.
За даними Державної служби статистики України у 2019 році померло 351 752 особи віком 70 років та старше.
Більшість з них померли від неінфекційних хвороб.
Основними причинами смерті у людей віком від 70 років є:
1️⃣Ішемічна хвороба серця (наприклад, інфаркти, стенокардія, раптова зупинка серця) - 61,2% у структурі всіх смертей.
2️⃣Цереброваскулярні хвороби (інсульти та інші) - 17%.
3️⃣Злоякісні новоутворення (онкозахворювання) - 9,3%.
4️⃣Інші хвороби системи кровообігу (наприклад, варикози, гіпертонічна хвороба, атеросклероз, тромбози) - 5,1%.
"У 2020 році до вказаних причин додався COVID-19. Із загальної кількості смертей, спричинених цим недугом, майже половина припадає на осіб віком від 70 років. І найгірше те, що вона зростає. При тому, що на осіб старше 70 років припадає лише десята частина усіх підтверджених випадків, летальність у цій групі складає 10%. Тобто, помирає кожен 10-й з тих, хто захворів. Знизити вірогідність фатального впливу коронавірусу на вже наявні хвороби у людей старшого віку може вакцинація. Вона розвиває імунітет до COVID-19 та має полегшити перебіг хвороби у разі зараження", - наголосили в ЦГЗ.
Нагадаємо, в п'ятницю, 26 березня заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцина проти COVID-19 виробництва Sinovac Biotech буде використовуватися насамперед для вакцинації маломобільних громадян. Зокрема в пріоритеті будуть маломобільні групи літнього населення. Мобільні бригади їздитимуть по місцях проживання маломобільних людей і вакцинуватимуть цих людей, а також їхніх опікунів.