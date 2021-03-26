Реакції міжнародних партнерів на справу "НЗФ Семенченка і Шевченка" не було, - Кулеба
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Немає реакції (міжнародних партнерів. – Ред.) і, я думаю, що ця історія (з викриттям так званої ПВК. – Ред.) надалі розвиватиметься виключно за лінією правоохоронних органів", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що в 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко.
За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням. У СБУ обіцяють, що у цій справі будуть пред'явлені ще підозри.