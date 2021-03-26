ЄС в ОБСЄ: Брюссель не визнає указу Путіна про заборону українцям володіти землею в окупованому Криму

Євросоюз не визнає указу президента РФ Путіна про заборону негромадянам РФ володіти земельними ділянками в окупованому Криму.

Про це заявила делегація ЄС при ОБСЄ під час засідання Постійної ради Організації 25 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми шкодуємо з приводу того, що 20 березня 2021 року набув чинності указ президента Росії про віднесення більшості території незаконно анексованих Криму та міста Севастополя до списку прикордонних територій Російської Федерації, на яких негромадянам РФ забороняється володіти землею", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Європейський Союз не визнає цього указу, який є порушенням міжнародного гуманітарного права.

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"Цей указ та нав’язування російського громадянства є черговою спробою примусової інтеграції незаконно анексованого півострова до Росії", - заявили у ЄС.

У Євросоюзі вказали на те, що у 2020 році підконтрольні РФ суди на окупованому півострові видали накази про депортацію щонайменше 105 громадян України на підставі того, що вони не мають російських паспортів.

"Європейський Союз залишатиметься відданим повному впровадженню своєї політики невизнання, в тому числі шляхом обмежувальних заходів", - йдеться у заяві.