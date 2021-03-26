Стратегію просування читання презентували в Україні: Мета - підвищення кількості громадян, які читають

Міністерство культури та інформаційної політики презентувало стратегію просування читання в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр Олександр Ткаченко.

Стратегія розрахована на 2021-2025 роки і спрямована на комплексну трансформацію сфери і збільшення попиту на книги в Україні. Серед основних її завдань:

– підвищення статусу книгочитання в державі, кількість українців, які читають;

– створення екосистеми і надання відповідних умов для комфортного існування видавництвам і організаціям;

– читання як ключове дозвілля українців, зокрема для здобуття нових навичок, необхідних і зараз, і для успіху в майбутньому.



"Глобальна мета: щоб українці полюбили читати. А для цьго, як мінімум, мають бути якісні пропозиції і вибір на ринку", - зазначив Ткаченко.

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Зазначається, що стратегія вирішить низку проблем:

– доступність книг на всій території України, і в електронному, і у паперовому форматах. У тому числі поповнення бази безкоштовної літератури;

– збільшення пропозиції на ринку через зростання попиту. Більше перекладів іноземної літератури на українську, а також підвищення кількості примірників;

– курс на знищення піратства та контрафакту у сфері через посилення кримінальної відповідальності. Прозорість у системі книговидавництва;

– постійне оновлення фондів бібліотек у містах і регіонах: публічних, шкільних, університетських. І в подальшому трансформація бібліотек у сучасні центри для споживання книг – хаби.

"Якщо ми успішно реалізуємо заплановане – книжкова галузь зможе відродитися. Згідно з нашими прогнозами, серед дорослих зміниться кількість щотижневих читачів з 27% до 30%. Серед дітей кількість нечитачів (18%) зменшиться до 15%. Щодо сфери загалом, станом на 2025, середній наклад ринкової книги становитиме 3500 примірників, оновиться 2000 публічних і шкільних бібліотек-хабів", - наголосив міністр.



"Це дорожня карта, що трансформує ставлення до читання в країні. Як на рівні політикуму, так і серед суспільства. Прийняття даної стратегії – крок до України як читаючої нації, яка вміє критично мислити, досягає своїх цілей і постійно займається саморозвитком. Тож втілюємо її у життя: алгоритм дій маємо, як і усвідомлення важливості проблеми", - підсумував міністр.

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