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"Основи християнської етики" не можуть бути обов'язковим предметом у школі, - Шкарлет

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"Основи християнської етики" не можуть бути обов'язковим предметом у школі, - Шкарлет
Предмет "Основи християнської етики" не може бути обов'язковим для вивчення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.

"Предмет "Основи християнської етики", навколо якого так довго ведуться дискусії, не може бути обов'язковим для вивчення", - зазначив міністр.

Водночас міністр пояснив, що, відповідно до закону про повну загальну середню освіту, саме навчальний заклад ухвалює рішення щодо включення в освітню програму одного з предметів, наприклад, "Етика", "Культура добросусідства" або іншого курсу морального спрямування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колегія суддів КС відмовилася відкривати конституційне провадження у справі про призначення Шкарлета міністром освіти

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Tierre
    Логично. У нас светское государство и свобода вероисповедания - с какого же бодуна вводить для всех детей школьный предмет только одкого из верований?
  • Підлога Маккартні
    потому что для того что бы проголосовать за зебила хватит трьох классов церковно-приходской школы
  • Aer Bore
    Оно то зебыдло, но причем тут христианство к образованию?
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