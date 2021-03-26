"Основи християнської етики" не можуть бути обов'язковим предметом у школі, - Шкарлет
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Предмет "Основи християнської етики" не може бути обов'язковим для вивчення.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет.
"Предмет "Основи християнської етики", навколо якого так довго ведуться дискусії, не може бути обов'язковим для вивчення", - зазначив міністр.
Водночас міністр пояснив, що, відповідно до закону про повну загальну середню освіту, саме навчальний заклад ухвалює рішення щодо включення в освітню програму одного з предметів, наприклад, "Етика", "Культура добросусідства" або іншого курсу морального спрямування.