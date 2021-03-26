Адвокати Стерненка і Демчука подали апеляційні скарги

Адвокати засуджених активістів Сергія Стерненка і Руслана Демчука подали апеляційні скарги на вироки клієнтів.

Про це представники юридичної компанії "Міллер" написали у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Адвокати Міллер, юридична компанія, подали апеляційну скаргу на вирок Сергію Стерненку і Руслану Демчуку", - йдеться в повідомленні.

Захисники обвинувачених зазначають, що вирок суду є незаконним, необґрунтованим і, відповідно, підлягає скасуванню.

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Адвокати аргументують апеляції тим, що висновки суду не підтверджуються доказами, які він брав до уваги. Також частина доказів є неприпустимими, тобто - отриманими з порушенням норм закону.

"Зокрема, протоколи слідчих експериментів з потерпілим Сергієм Щербичем та свідком Любов’ю Захарченко, протоколи пред’явлення потерпілому Щербичу осіб для впізнання за фотознімками, статистичні таблиці і трафіки з'єднань абонентських номерів", - додають адвокати.

Зазначається, що висновки суду про обставини скоєння злочинів містять суттєві протиріччя. Крім цього, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до обвинувачених застосовано з грубим порушенням норм кримінального процесуального кодексу.

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Адвокати вимагають скасувати запобіжний захід щодо Сергія Стерненка і Руслана Демчука та звільнення їх з-під варти в залі суду. Крім цього, скасувати вирок судді Попревич, а провадження проти Стерненка і Демчука закрити у зв'язку з невстановленням достатніх доказів для доведення їхньої вини.





Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини та засудив його до 7 років і 3 місяців позбавлення волі та конфіскації половини майна. Вирок ухвалив суддя Попревич - уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку величезні бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із залу суду і мали доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його в Київ, побоюючись нападу на свого підзахисного (на таку можливість натякає і проросійський пропагандист Шарій).

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Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція відбувається біля будівлі Офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями відбуваються сутички.