Росія перекинула на окупований Донбас кадрових військових, - розвідка

Під прикриттям заходів бойової підготовки окупанти перекинули через неконтрольовані Україною ділянки кордону в ОРДЛО російських кадрових військовослужбовців для доукомплектування з'єднань і частин 1 і 2 АК.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Так, повідомляється, що командування ЗС РФ протягом цього тижня розповсюджувало заяви про проведення виключно планових заходів оперативної та бойової підготовки з відпрацювання питань пересування військ, зокрема поблизу кордонів з Україною. Водночас під прикриттям заходів бойової підготовки окупанти забезпечували приховане переміщення через неконтрольовані Україною ділянки кордону на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях російських кадрових військовослужбовців для доукомплектування з’єднань і частин1 і 2 АК.

Зазначається, що контроль за комплектуванням військовослужбовцями підрозділів і перевірку виконання інженерно-фортифікаційних робіт на передових позиціях з'єднань і частин російських окупаційних військ здійснює комплексна комісія ЗС РФ.

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