Українські спортсмени активно готуються до Олімпійських ігор, - міністр спорту Гутцайт
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.
"Попри складний рік, наші спортсмени активно готуються до головної події світу - Олімпійських ігор. Спортсмени та тренери штатної команди національних збірних команд забезпеченні фінансово-матеріальним ресурсом, достатнім для виконання поставлених завдань. Соціальному захисту спортсменів та тренерів також сприяла своєчасна виплата стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України", - наголосив міністр.
За словами заступниці голови Міністерства молоді та спорту Ніни Уманець, загальна сума витрат, спрямованих на види спорту з 2017 по 2021 рік, становить 3,4 млн грн. У тому числі на підготовку спортсменів до участі в Олімпійських іграх, зокрема в 2020 році на суму 36,8 тис. грн, у 2021 році - 96,4 тис. грн.
Уманець також додала, що якісним умовам підготовки сприяло збільшення грошової норми витрат на харчування спортсменів і тренерів, в тому числі для організації харчування по типу "шведського столу" (із 353,27 грн до 456,18 грн), на лікарські засоби і вироби медичного призначення (зі 127 грн до 254 грн).